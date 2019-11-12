Брест примет I Кубок мира по спортивному зимнему плаванию

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 20-24 ноября пройдет I Кубок мира по спортивному зимнему плаванию, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган.

Ожидается, что соревнования соберут около 200 участников из различных регионов Беларуси, а также Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Германии, Украины, Франции, Австрии, Китая. На территории брестского гребного канала будет сооружен открытый 25-метровый бассейн. Зимние пловцы определят сильнейшего на дистанциях 25 м, 50 м, 100 м, 200 м, 400 м и 1000 м, которые преодолеют брассом, вольным стилем, баттерфляем и на спине. В программе два вида эстафет - 4х25 м вольным стилем и комплексная.

Победителей и призеров ожидают дипломы, медали и памятные призы. Награды будут разыграны среди мужчин и женщин в восьми возрастных категориях. Результаты турнира также пойдут в зачет V Кубка Беларуси по спортивному зимнему плаванию.

"Для проведения Кубка мира Брест мы выбрали по нескольким причинам. Во-первых, здесь прекрасная база для проведения международных соревнований. Во-вторых, этот приграничный город иностранные гости могут посетить без визы. В-третьих, здесь мы хотим объявить об организации трансграничного европейского Кубка по спортивному зимнему плаванию, который объединит города Беларуси, Польши, России и Литвы", - отметил Владимир Шульган.

Во время соревнований безопасность обеспечат сотрудники МЧС и ОСВОД. На гребном канале оборудуют пункты обогрева, горячего питания, реабилитации. Собеседник добавил, что после окончания соревновательной программы все желающие смогут попробовать свои силы в зимнем плавании. Такую возможность представят непосредственно 24 ноября.

Организаторами мероприятия являются Министерство спорта и туризма, Брестские областной и городской исполкомы, Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания, Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле, областная организация ОСВОД.-0-