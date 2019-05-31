Брест примет первый матч плей-офф женского ЧМ по гандболу между сборными Беларуси и Норвегии

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проведут сегодня первый поединок с командой Норвегии за право попасть финальную часть чемпионата мира. Встреча на площадке брестского дворца спорта "Виктория" начнется в 19.15 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5", сообщает БЕЛТА.

Белорусские гандболистки собрались в Бресте 25 мая и готовились в Бресте под началом главного тренера команды Томажа Чатера. Наставник пригласил на тренировочный сбор 16 гандболисток:

вратари - Юлия Кунцевич ("Городничанка", Гродно), Лилия Бурдук, Юлия Шут (обе - "БНТУ-БелАЗ", Минская область); полевые игроки - Наталья Котина, Ирина Дронова, Виктория Шамановская, Екатрина Силицкая, Татьяна Цырибко (все - "Гомель"), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе - "Городничанка", Гродно), Лилия Артюхович, Валерия Гутова (обе - "БНТУ-БелАЗ", Минская область), Дарья Свидунович ("Виктория-Берестье", Брест), Карина Ежикова ("Подравка", Хорватия), Диана Ильина ("Бузэу", Румыния), Анна Ящук ("Эльбонг", Польша).

Из-за проблем со здоровьем белорусской сборной не смогут помочь Кристина Ахраменко, Татьяна Рудковская, Мария Коновал, Ирина Мокат, Наталья Василевская, Валентина Нестерук, Анастасия Лобач и Ирина Тризно.

Томаж Чатер отметил, что, несмотря на кадровые проблемы, его команда готовится дать бой норвежской сборной, которая является одной из сильнейших в мире. На двух из трех последних чемпионатах планеты норвежские гандболистки брали золото, а на прошлом ЧМ в Германии-2017 стали серебряными призерами. Ранее сборная Беларуси встречалась с Норвегией 7 раз и только однажды смогла сыграть вничью, потерпев 6 поражений.

Сегодняшний матч будут судить арбитры из Боснии и Герцеговины Весна Балван и Татьяна Праштало. Ответный поединок плей-офф пройдет 5 июня в норвежском Бергене.

Составы остальных пар плей-офф мирового первенства: Хорватия - Германия, Дания - Швейцария, Швеция - Словакия, Сербия - Польша, Чехия - Черногория, Северная Македония - Словения, Австрия - Венгрия, Испания - Исландия.

Финальная стадия женского чемпионата планеты с участием 24 команд пройдет с 30 ноября по 15 декабря на аренах Японии.-0-