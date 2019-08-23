Брест в 12-й раз принимает розыгрыш Кубка Белгазпромбанка по гандболу

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Бресте стартует двенадцатый по счету розыгрыш Кубка Белгазпромбанка по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче австрийский "Вествин" из Вены встретится с французским "Нимом" (начало в 17.00). Действующий победитель турнира, чемпион Беларуси БГК имени Мешкова в 19.00 сыграет с финским клубом "Риихимяки". Во второй игровой день 24 августа также состоятся две игры: "Ним" - "Риихимяки" (15.00), БГК - "Вествин" (17.00), в воскресенье "Вествин" встретится с "Риихимяки" (14.00), БГК будет соперничать с "Нимом". Все встречи пройдут на площадке брестского спорткомплекса "Виктория".

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова перед стартом на домашнем турнире победно повел 3 контрольных матча. Подопечные испанского специалиста Рауля Алонсо обыграли румынский клуб "Стяуа" из Бухареста - 34:26, северомакедонский "Металург" из Скопье - 38:26 и российский клуб "Чеховские Медведи" - 32:31.

Брестчане 7 раз становились обладателями Кубка Белгазпромбанка (2008-2010, 2015-2018), по разу трофей выигрывали французский "Дюнкерк" (2011), польская "Висла" из Плоцка (2012), македонский "Вардар" из Скопье (2013) и украинский "Мотор" из Запорожья (2014).-0-