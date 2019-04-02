Брест во второй раз принимает "Финал четырех" SEHA-лиги

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В брестском спорткомплексе "Виктория" стартует решающий этап международной SEHA-лиги. Брест, отмечающий в нынешнем году свое 1000-летие, во второй раз будет хозяином "Финала четырех" этого турнира, впервые он прошел в городе над Бугом в 2017 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, занявший 4-е место по итогам регулярного сезона, сегодня в 20.00 встретится с победителем первого этапа северомакедонским "Вардаром" из Скопье. В первом полуфинальном противостоянии в 17.30 на площадку выйдут два хорватских клуба - "Загреб" и "Нексе" из Нашице. Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Победители полуфинальных баталий 3 апреля разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.

В прошлые годы БГК имени Мешкова дважды становился серебряным призером SEHA-лиги (2014, 2015) и один раз завоевал бронзу (2017). Год назад в борьбе за 3-е место брестчане уступили в Скопье словенскому "Целе" со счетом 28:31, чемпионом стал "Вардар", победивший в решающем поединке гандболистов "Загреба" - 26:24. "Вардар" является самым титулованным клубом этого турнира, он становился победителем 4 раза (2012, 2014, 2017, 2018). Дважды первым был венгерский "Веспрем" (2015 ,2016) и один раз "Загреб" (2013).-0-