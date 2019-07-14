Брестчане уступили минчанам в динамовском дерби чемпионате Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" не смогли вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, проиграв на своем поле минским динамовцам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьба динамовского дерби решилась в конце второго тайма, когда были забиты все 3 гола. На 80-й минуте Дмитрий Билоног вывел минчан вперед, через две минуты Александр Нойок восстановил равновесие, а на 85-й минуте игры Дмитрий Билоног забил свой второй гол, принеся викторию минскому "Динамо" - 2:1.

Таким образом, победителем первого круга стал действующий чемпион страны борисовский БАТЭ, который разгромил у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 4:1.

Результаты других встреч 15-го тура: "Дняпро" (Могилев) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:4, "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 3:3, "Торпедо" (Минск) - "Гомель" - 1:2, "Неман" (Гродно) - "Слуцк" - 0:0.

Матчи "Славия" (Мозырь) - "Витебск" и "Городея" - "Шахтер" (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 37 очков (15 матчей), "Динамо" (Брест) - 36 (15), "Шахтер" - 31 (14), "Динамо" (Минск) - 28 (15). Замыкает турнирную таблицу столичное "Торпедо", у которого всего 6 баллов, у "Дняпра" 10 очков, у "Гомеля" - 12, у "Минска" - 13 зачетных баллов.-0-