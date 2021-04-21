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21 апреля 2021, 18:54

Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла чемпионат Беларуси по плаванию

Анастасия Шкурдай. Фото из архива
Анастасия Шкурдай. Фото из архива

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла чемпионат Беларуси по плаванию на дистанции 100 м на спине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчанка уверенно отработала на дистанции, по ходу наращивая преимущество над конкурентками, показав на финише время 59,89 сек. Второе место заняла Дарина Зевина из Украины - 1 мин. 01,27 сек. Третье место оставила за собой Анастасия Кулешова из Минска - 1 мин. 02,34 сек.

В стартах на 400 м комплексным плаванием не было равных спортсменке из Брестской области Еве Андросюк, которая на первых этапах предпочла держаться в тени, но затем смогла выйти в лидеры и финишировала с итоговым временем 5 мин. 03,91 сек. Второе место заняла Анна Северин из Гомельской области - 5 мин. 06,44 сек. Замкнула тройку сильнейших минчанка Оксана Большакова - 5 мин. 06,75 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин первенствовал столичный пловец Константин Курочкин - 4 мин. 27,66 сек. Долгое время державшийся в лидерах спортсмен из Брестской области Егор Канцер стал серебряным медалистом - 4 мин. 31,00 сек. Бронза у Артема Полудо из Минска - 4 мин. 35,40 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира - 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэньду.

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