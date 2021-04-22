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Спорт
22 апреля 2021, 18:13

Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото чемпионата Беларуси на 50 м брассом

Анастасия Шкурдай. Фото из архива
Анастасия Шкурдай. Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото чемпионата Беларуси по плаванию на дистанции 50 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница показала итоговый результат 26,07 сек. В тройку сильнейших также попали Анастасия Кулешова из Минска - 26,16 сек. и латвийская спортсменка Габриэла Никитина - 26,93 сек.

Никита Цмыг из Могилевской области не знал себе равных на дистанции 200 м в плавании на спине - 1 мин. 59,41 сек. Вторая позиция у Ивана Адамчука из Брестской области - 1 мин. 59,62 сек. Третье место у Дмитрия Соболевского из Минска - 2 мин. 4,95 сек.

В соревнованиях на 800 м вольным стилем у женщин первенствовала Алеся Акинчиц из Могилевской области - 8 мин. 53,16 сек. Екатерина Репека из команды Брестской области, финишировавшая на второй позиции, уступила победительнице 5,64 сек. Бронзовая медалистка Алиса Касабуко из Минска приплыла к финишу спустя 30,85 сек. после чемпионки страны.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира - 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэньду.-0-

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