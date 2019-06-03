Брестская область делегирует на II Европейские игры 23 спортсмена

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестскую область на II Европейских играх представят 23 спортсмена, которые выступят в девяти видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представители региона заявлены на соревнования по акробатике, бадминтону, баскетболу, велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, каратэ, легкой атлетике, пулевой стрельбе и пляжному футболу.
Во время II Европейских игр на стадионе "Брестский" будет организована фан-зона с трансляцией состязаний из Минска и развлекательной программой для болельщиков и туристов региона. Эта площадка откроется 21 июня. Она будет работать с 17.00 до 23.00. В дни церемоний открытия и закрытия мультиспортивного форума - с 17.00 до 00.30.
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