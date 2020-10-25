Брестский "Рух" и "Ислочь" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" сыграли вничью с "Ислочью" в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане вышли вперед на 31-й минуте первого тайма после точного удара Владислава Васильева. Однако удержать победный счет хозяевам не удалось - на 85-й минуте игры Дмитрий Юсов сравнял результат - 1:1.

Еще два матча состоятся в понедельник, 26 октября: "Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".

Результаты остальных встреч 27-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Витебск" - 3:1, "Динамо" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск) - 3:1, "Городея" - "Смолевичи" - 4:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2, "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь) - 1:2.

Турнирное положение: БАТЭ - 53 очка (27 матчей), "Шахтер" - 49 (26), "Неман" - 47 (27), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Динамо" (Брест) - 44 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 44 (27), "Рух" - 40 (27), "Энергетик-БГУ" - 35 (26), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (26), "Славия" - 31 (25), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (25), "Белшина" - 20 (25), "Смолевичи" - 14 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.-0-