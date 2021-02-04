Брестский "Рух" проиграл на сборе в Турции

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" потерпели первое поражение на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Кирилла Альшевского уступили львовскому "Руху" с крупным счетом 0:5. В первом спарринге брестчане сыграли вничью с еще одним украинским клубом "Колос" из Ковалевки - 2:2.

В планах "Руха" еще два контрольных поединка, которые намечены на 9 февраля. Сначала брестские футболисты сыграют с чемпионом Казахстана "Кайратом" из Алматы, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский, а затем встретятся с грузинским "Динамо" из Батуми.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ также готовятся к сезону в Турции. Первый товарищеский матч команда Виталия Жуковского проведет в Белеке 8 февраля против обладателя серебряных медалей украинского первенства киевского "Динамо".-0-