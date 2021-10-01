Брестский "Строитель" одержал победу в стартовом матче Кубка клубных команд Европы "Трофи 1"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Строитель" одержали победу в стартовом матче Кубка клубных команд Европы "Трофи 1" по хоккею на траве. Турнир проходит в Вене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Игоря Литовченко, выступающие в группе В, обыграли польскую команду "Поможанин" из Торуни со счетом 3:2.

Белорусская команда первой открыла счет, на 8-й минуте после розыгрыша штрафного углового удара отличился Артур Кодрян. Поляки не стушевались и ответили двумя результативными атаками. На 13-й минуте усилия партнеров завершил Кристиан Маковский, а на 42-й минуте матча отличился Давид Михал.

Брестчане смогли изменить ход неудачно складывавшегося поединка. В заключительной четверти матча Артур Кодрян со штрафного углового сравнял счет (50-я минута), а затем Иван Киселевич (55-я минута) установил окончательный счет встречи.

Завтра, 2 октября, "Строителю" предстоит второй матч групповой стадии турнира против венского "Поста".

В группе А играют французский "Монруж", украинский ОКС-ШВСМ из Винницы и швейцарский "Роттвайс" (Веттинген).

Согласно регламенту турнира, команды, занявшие по итогам матчей стартового этапа турнира первые места в своих группах, сыграют в финале, назначенном на 3 октября. В этот же день, вторые команды в тройках оспорят бронзу. Дружинам, остановившимся на третьих позициях, предстоит утешительный матч за 5-6 места.-0-