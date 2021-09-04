4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Строитель" выиграл Суперкубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за почетный трофей, который прошел в Барановичах, брестчане обыграли ХК "Минск"- 2:1. У победителей отличились Евгений Степанец (6-я минута) и Игорь Егощенков (17-я минута), а у проигравшей дружины взятие ворот оформил Алексей Гучок (28-я минута).

Команды показали динамичную игру хорошего уровня с обилием борьбы и опасных моментов.

Брестская команда с самого начала диктовала условия соперникам, которые предпочли по началу действовать вторым номером.

Во втором периоде казалось, что столичная команда окончательно перехватит инициативу, но после большого перерыва "Строитель" вновь заиграл с позиции силы.

В последние минуты встречи минчане устроили настоящий штурм ворот Романа Витко. Голкипер отлично справился с опасными бросками в исполнении игроков столичного клуба и брестчане праздновали победу. -0-