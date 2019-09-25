Брестское "Динамо" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" и борисовского БАТЭ сыграли вничью в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральный поединок чемпионата страны прошел в Бресте при аншлаге и под аккомпанемент дождя. Матч начался с атак динамовцев и на 6-й минуте бывший игрок борисовчан Михаил Гордейчук мог открыть счет, но после его удара мяч угодил в перекладину ворот. Гости отвечали контратаками и незадолго до перерыва их лидер Игорь Стасевич вышел на голевую позицию, но и его удар пришелся в перекладину. Вторая половина игры началась очень бурно - уже на 20-й секунде Михаил Гордейчук все же поразил ворота своих бывших одноклубников. Борисовчане ответили серией острых атак и через 7 минут Станислав Драгун восстановил равновесие - 1:1. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, оба соперника имели шансы отличиться, но результат не изменился.

Также сегодня футболисты солигорского "Шахтера" сыграли вничью в гостях у "Городеи" - 0:0, а в Мозыре "Витебск" одолел местную "Славию" с минимальным преимуществом - 1:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 55 очков (22 матча), БАТЭ - 50 (21), "Шахтер" - 50 (21), "Динамо" (Минск) - 43 (21).

Матчи 23-го тура состоятся 27-29 сентября. Главным из них станет встреча в Минске между столичным "Динамо" и "Шахтером".-0-