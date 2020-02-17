Брестское "Динамо" начнет новый чемпионат Беларуси матчем со "Смолевичами"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня прошла жеребьевка стартовых туров 30-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, который начнется 19 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион страны брестское "Динамо" в первом туре нового первенства примет на своем поле вернувшихся в элитный дивизион футболистов "Смолевичей". Во втором туре брестские динамовцы сыграют в гостях у "Слуцка". Серебряный призер прошлого чемпионата борисовский БАТЭ начнет турнир выездными встречами: в первом туре со столичным клубом "Энергетик-БГУ", а затем сыграет в Мозыре с местной "Славией". Обладатели бронзы футболисты солигорского "Шахтера" сначала сыграют у себя дома против жодинского "Торпедо-БелАЗа", а потом отправятся в гости к "Городее". Минское "Динамо" на старте проэкзаменует на своем поле новобранца высшей лиги брестский "Рух", а потом встретится с земляками из ФК "Минск".

В высшей лиге юбилейного чемпионата Беларуси примут участие 16 клубов, которые проведут классический двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Призеры первенства станут известны в начале декабря.-0-