Брестское "Динамо" не удержало победу над "Сморгонью" в футбольном чемпионате

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское "Динамо" не удержало победу над футболистами "Сморгони" в выездном поединке 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Брестчане вышли вперед на 15-й минуте встречи после точного удара Станислава Беленького, а в самом начале второй половины игры опытный полузащитник хозяев поля Евгений Севостьянов восстановил паритет - 1:1.
В первой сегодняшней встрече футболисты "Гомеля" в Молодечно добыли волевую викторию над "Ислочью" со счетом 2:1.
В последнем матче этого тура футболисты "Славии" примут в Мозыре гостей из гродненского "Немана".
Результаты остальных встреч 28-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Минск) - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 1:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Минск" - 1:1, "Рух" - "Витебск" - 2:0.
Турнирное положение: "Шахтер" - 72 очка, БАТЭ - 59, "Динамо" (Минск) - 58, "Рух" - 55, "Гомель" - 55, "Динамо" (Брест) - 38, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Неман" - 30, "Минск" - 30, "Энергетик-БГУ" - 30, "Слуцк" - 29, "Славия" - 27, "Сморгонь" - 17, "Спутник" - 7.
Лидером бомбардирской гонки является гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-