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10 мая 2020, 22:03

Брестское "Динамо" обыграло минских одноклубников в чемпионате Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" обыграли минских одноклубников со счетом 2:1 в заключительном матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Бресте соперники обменялись голами. На 5-й минуте брестчане вышли вперед после того, как хорватский защитник гостей Карло Бручич срезал мяч в свои ворота, а через 20 минут бельгийский полузащитник минчан Данило сравнял счет. После перерыва хозяева усилили натиск, и на 52-й минуте Денис Лаптев эффектно замкнул верховую передачу Романа Юзепчука. В оставшееся игровое время у обеих команд были возможности забить гол, но мяч в ворота больше не попал.

Результаты остальных игр 8-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0, "Слуцк" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:2, "Городея"  "Минск" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Рух" (Брест) - 2:4, "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск) - 2:1, "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0, "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов) - 3:5.

Турнирное положение после 8 туров: "Слуцк", БАТЭ - по 16 очков, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" - по 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух", "Шахтер" - по 12, "Витебск", "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8,  "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров  возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.

В следующем туре встречаются:

15 мая

"Минск" - "Неман", "Торпедо-БелАЗ" - "Городея";

16 мая

"Энергетик-БГУ" - "Динамо" (Брест), "Шахтер" - "Славия", БАТЭ -"Слуцк";

17 мая

"Белшина" - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Ислочь", "Рух" - "Смолевичи".-0-

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