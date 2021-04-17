Брестское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате Беларуси по футболу

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи 5-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них в Жодино футболисты брестского "Динамо" обыграли местное "Торпедо-БелАЗ" с результатом 2:0. На 15-й минуте игры Павел Седько, а в начале второй половины Александр Шестюк забил второй гол.

Позже лидер первенства солигорский "Шахтер" сыграет у себя дома со "Славией". В Гродно "Неман" будет соперничать с "Минском", а в Борисове БАТЭ примет "Энергетик-БГУ".

Вчера футболисты "Ислочи" из Минского района разгромили в гостях речицкий "Спутник" со счетом 5:1, а "Витебск" и "Слуцк" разошлись миром - 0:0.

Завершится этот тур 18 апреля матчами "Динамо" (Минск) - "Гомель" и "Рух" - "Сморгонь".

Положение команд: "Шахтер" - 12 очков, "Динамо" (Брест) - 11, "Ислочь" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 8, "Гомель" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Витебск" - 6, "Минск" - 5, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет Андрей Соловей ("Гомель"), забивший 5 мячей.-0-