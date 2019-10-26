Брестское "Динамо" одержало волевую победу над "Гомелем" в чемпионате Беларуси по футболу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры чемпионата Беларуси футболисты брестского "Динамо" одержали волевую победу в гостевом матче 26-го тура с "Гомелем", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме динамовцы имели некоторое преимущество, но реализовать его не смогли. А вот одна из острых контратак хозяев на 34-й минуте завершилась назначением пенальти и лучший бомбардир "Гомеля" Виталий Квашук открыл счет.

Во второй половине брестчане усилили натиск и через 15 минут Павел Нехайчик сравнял результат, а на 72-й минуте игры Алексей Хобленко поставил победную точку - 2:1 в пользу "Динамо".

Результаты других матчей 26-го тура: "Неман" (Гродно) - "Минск" - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Минск) - 3:3, "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) - 0:0, "Ислочь" (Минский район) - "Дняпро" (Могилев) - 1:1.

В воскресенье в Солигорске пройдет центральный матч 26-го тура: местный "Шахтер" примет борисовский БАТЭ. Обе команды являются преследователями лидера турнира. Кроме того, футболисты "Витебска" сыграют на своем поле с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 57 (24), "Шахтер" - 54 (24), "Динамо" (Минск) - 46 (25), "Ислочь" - 42 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского "Торпедо", "Гомель" - 20 очков (26), "Энергетик-БГУ" - 23 (26) и "Дняпро" - 24 (25).-0-

Фото ФК "Гомель"