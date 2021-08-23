Брестское "Динамо" одержало волевую победу над жодинскими футболистами в матче чемпионата Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали волевую викторию над жодинским "Торпедо-БелАЗом" с результатом 3:2 в последнем поединке 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Пропустив два гола в первом тайме от Дмитрия Антилевского, брестчане после перерыва сумели трижды поразить ворота Владимира Бушмы. Сначала Александр Шестюк сократил разрыв до минимума, а потом победу хозяевам принес их капитан Павел Седько, оформивший голевой дубль.





Лидер первенства солигорский "Шахтер" разгромил в Мозыре местную "Славию" со счетом 4:0. Два гола в этой встрече забил лучший снайпер белорусского первенства гамбийский форвард Дембо Дарбо, на лицевом счету которого стало 14 мячей. Идущий вторым борисовский БАТЭ не смог одолеть столичный "Энергетик-БГУ" - ничья 1:1. С таким же результатом завершился матч "Сморгонь" - "Рух" (Брест). Футболисты "Гомеля" переиграли на своей арене минское "Динамо" - 2:0, гродненский "Неман" в гостях уверенно победил "Минск" - 4:0, а "Витебск", так же на выезде, был сильнее "Слуцка" - 2:1.





Турнирное положение: "Шахтер" - 47 очков (17 матчей), БАТЭ - 44 (20), "Рух" - 40 (20), "Динамо" (Минск) - 39 (20), "Гомель" - 35 (19), "Динамо" (Брест) - 30 (20), "Витебск" - 27 (20), "Минск" - 24 (19), "Энергетик-БГУ" - 24 (19), "Ислочь" - 23 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (19), "Неман" - 21 (20), "Слуцк" - 18 (20), "Славия" - 14 (19), "Сморгонь" - 10 (20), "Спутник" - 7 (20).





В следующем туре встречаются:





27 августа

"Рух" - "Шахтер".





28 августа

"Торпедо-БелАЗ" - "Гомель", "Динамо" (Минск) - "Минск", БАТЭ - "Ислочь".





29 августа

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"Слуцк" - "Славия", "Витебск" - "Динамо" (Брест), "Неман" - "Энрегетик-БГУ".-0-