Брестское "Динамо" одержало волевую победу в матче чемпионата Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем воскресном поединке действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" одержали волевую домашнюю викторию над "Ислочью" со счетом 3:1. Пропустив мяч на 39-й минуте игры после удара Дмитрия Комаровского, брестчане сумели трижды поразить ворота Егора Хаткевича. Перед самым перерывом паритет восстановил Кики Габи, а во втором тайме Артем Милевский и реализовавший пенальти Павел Савицкий довершили дело.

Результаты других встреч: "Неман"(Гродно) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Слуцк" - "Витебск" - 1:1, "Городея" - "Динамо" (Минск) - 1:0, "Минск" - БАТЭ (Борисов) - 0:3, "Смолевичи" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0.

В заключительном поединке 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" сыграет у себя дома с брестским "Рухом".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск", "Динамо" (Брест) - по 7, БАТЭ, "Славия", "Ислочь", "Городея", "Минск" - по 6.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.-0-

Фото Вадима ЯКУБЁНКА