Брестское "Динамо" откроет новый футбольный чемпионат матчем со "Смолевичами"

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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" сегодня проведут стартовый матч нового первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА. На своем поле подопечные Сергея Ковальчука в 18.00 начнут встречу с гостями из "Смолевичей", которые после годичного перерыва вернулись в элитный дивизион. В чемпионате 2018 года "Смолевичи" победили на своем поле со счетом 1:0, а в Бресте была зафиксирована ничья - 2:2. Также сегодня в 20.00 минское "Динамо" примет на своей арене дебютанта высшей лиги брестский "Рух". Эти команды еще никогда не встречались. Оба сегодняшних поединка телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. В первый игровой день 30-го чемпионата страны 19 марта минский "Энергетик-БГУ" сенсационно обыграл на своем поле 15-кратного чемпиона страны борисовский БАТЭ - 3:1. Голевой дубль оформил Джасурбек Яхшибоев, еще один мяч в ворота гостей забил Душан Бакич. Среди борисовчан отличился Максим Скавыш. Футболисты солигорского "Шахтера" уступили на свой арене жодинскому "Торпедо-БелАЗу" со счетом 0:1, пропустив мяч после удара Габриэля Рамоса в компенсированное время второго тайма. Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: "Витебск" - "Городея" и "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) и "Белшина" (Бобруйск) - "Минск".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!