Брестское "Динамо" победило "Дняпро" в чемпионате Беларуси

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси брестское "Динамо" с трудом обыграло могилевский "Дняпро" в матче 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру на поле одного из аутсайдеров турнира брестчане начали активно и уже на 7-й минуте один из лидеров брестчан Артем Милевский открыл счет. До перерыва гости продолжали владеть инициативой, а во втором тайме уже могилевчане имели преимущество, но результат не изменился - 1:0 в пользу "Динамо".

Результаты других встреч: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Славия" (Мозырь) - 1:1, "Гомель" - "Слуцк" - 3:4.

В воскресенье, 11 августа, в столичном дерби "Динамо" сыграет на своей арене с "Минском", на поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ примут "Энергетик-БГУ", а "Витебск" у себя дома встретится с "Городеей". Заключительный матч этого тура состоится 12 августа в Солигорске, где местный "Шахтер" будет соперничать с гродненским "Неманом".

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 42 очка (17 матчей), БАТЭ - 37 (15), "Шахтер" - 31 (14), "Ислочь" - 29 (16), "Динамо" (Минск) - 28 (15), "Торпедо-БелАЗ" - 28 (17). Замыкает турнирную таблицу минское "Торпедо", у которого всего 6 очков, "Дняпро" имеет 10 баллов, у "Гомеля" 13 очков.