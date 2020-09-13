Брестское "Динамо" победило минских одноклубников в матче чемпионата Беларуси

Во время матча

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали волевую победу над минскими одноклубниками в гостевом поединке 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого тайма матча на поле столичного стадиона "Динамо" хозяева выигрывали 1:0, а во второй половине встречи брестчане перехватили инициативу и в итоге победили с результатом 4:2.

Лидеры первенства добились крупных викторий. Борисовский БАТЭ на своем поле разгромил "Смолевичи" - 5:2, а в Солигорске местный "Шахтер" не оставил шансов на успех футболистам "Витебска" - 5:0.

Результаты других встреч: "Рух" (Брест) - "Неман" (Гродно) - 2:3, "Минск" - "Городея" - 3:0.

Еще два поединка 23-го тура состоятся сегодня: "Белшина" (Бобруйск) - "Ислочь" (Минский район), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) -"Славия" (Мозырь). Матч "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк" перенесен на 30 сентября.

Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: БАТЭ - 46 очков (23 матча), "Шахтер" - 46 (23), "Неман" - 41 (23), "Ислочь" (Минский район) - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (22), "Рух" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 32 (21), "Витебск" - 30 (23), "Минск" - 25 (21), "Славия" (Мозырь) - 24 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (23), "Белшина" (Бобруйск) - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (21).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 13 мячей.-0-

Фото Сергея Шелега