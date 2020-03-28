Брестское "Динамо" победило "Слуцк" во втором туре чемпионата Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" одержали победу над "Слуцком" 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартовой домашней ничьей со "Смолевичами" (1:1) сегодня брестчане сумели выиграть благодаря голу Артема Милевского на 19-й минуте игры. Футболисты "Слуцка" в первом туре обыграли на своем поле мозырскую "Славию" со счетом 3:1.

Сегодня мозыряне примут серебряного призера прошлого первенства борисовский БАТЭ, который в первом туре неожиданно уступил на выезде минскому "Энергетику-БГУ" - 1:3.

Обладатель бронзы солигорский "Шахтер" сыграет сегодня в гостях у "Городеи". В первый игровой день солигорские футболисты проиграли дома жодинскому "Торпедо-БЕЛАЗу" - 0:1, а городейская команда с таким же результатом уступила на выезде "Витебску".

В сегодняшнем столичном дерби футболисты "Минска" на своей арене примут "Динамо". Динамовцы в первом туре проиграли в Минске новобранцу высшей лиги брестскому "Руху" со счетом 0:1, а их сегодняшние оппоненты выиграли в Бобруйске у местной "Белшины" - 3:1.

В пятницу, 27 марта, свои вторые виктории одержали две команды: "Торпедо-БЕЛАЗ" в Жодино взяло верх над "Белшиной" - 1:0, а в Бресте "Энергетик-БГУ" с таким же результатом одолел футболистов "Руха".

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Смолевичи" - "Ислочь" и "Неман" - "Витебск".-0-