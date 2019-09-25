"Динамо-Брест" примет футболистов БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся перенесенные матчи из разных туров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча в Бресте, где лидер нынешнего первенства местное "Динамо" примет действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ. Брестчане после 21 проведенного матча имеют в своем активе 54 очка, а борисовчане провели на одну игру меньше и набрали 49 зачетных баллов. По мнению специалистов и болельщиков, в случае победы в сегодняшнем поединке вряд ли что сможет помешать брестским динамовцам завоевать первое для себя золото национального первенства.

Поединок в Бресте будет судить бригада опытных белорусских арбитров во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Матч начнется в 20.45 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Еще один реальный претендент на место в призовой тройке солигорский "Шахтер" сыграет сегодня в гостях у "Городеи" и в случае неудачи БАТЭ в Бресте имеет шанс обойти его. В Мозыре местная "Славия" будет соперничать с "Витебском".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 54 очка (21 матч), БАТЭ - 49 (20), "Шахтер" - 49 (20), "Динамо" (Минск) - 43 (21).-0-