Брестское "Динамо" примет футболистов "Сараево" в квалификации ЛЧ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" сегодня проведут матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле ОСК "Брестский" чемпионы Беларуси встретятся с чемпионом Боснии и Герцеговины "Сараево" (начало в 21.00, прямая трансляция на телеканале ОНТ). Встречу, которая в связи с пандемией коронавируса по решению УЕФА пройдет без зрителей, будет судить бригада кипрских рефери во главе с Лукасом Сотириу. Его ассистентами станут Георгиу Хараламбос и Никос Энглезу, резервный судья - Василис Димитриу. Инспектором матча назначен Стефано Подески из Сан-Марино, делегат УЕФА - Иван Цитович из России.

В первом раунде квалификации ЛЧ брестские динамовцы разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 6:3, а футболисты "Сараево" обыграли на выезде валлийский "Коннас Куэй" со счетом 2:0.

Накануне стали известны два участника третьего раунда квалификации чемпионской Лиги. Это греческий ПАОК, обыгравший в Салониках турецкий "Бешикташ" из Стамбула с результатом 3:1, и сербская "Црвена Звезда" из Белграда, одолевшая в албанской столице футболистов "Тираны" с минимальным перевесом - 1:0.

Победители второго квалификационного этапа выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие продолжат еврокубковый сезон во втором по рангу турнире - Лиге Европы.

Два белорусских представителя в Лиге Европы свои поединки первого круга квалификации проведут 27 августа у себя дома. Минское "Динамо" примет польский "Пяст" из Гливице, а в Солигорске местный "Шахтер" сыграет с молдавским клубом "Сфынтул Георге". Борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ, матчи которого пройдут 17 сентября.-0-