Брестское "Динамо" примет "Минск", БАТЭ сыграет с "Городеей" на старте 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Во время матча "Динамо-Брест" - "Минск". Фото из архива ФК "Динамо-Брест"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После небольшого перерыва, вызванного отборочными матчами национальных сборных, сегодня возобновляется футбольный чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер первенства брестское "Динамо" в домашнем поединке 21-го тура примет на своем поле футболистов "Минска". Перед сегодняшней встречей динамовцы одержали четыре победы подряд, а минчане в предыдущем туре сумели переиграть главного конкурента брестчан - действующего чемпиона БАТЭ.

Борисовчане сегодня постараются реабилитироваться на своей арене в матче с "Городеей", которая побеждала в трех из четырех предыдущих игр чемпионата.

Также сегодня жодинское "Торпедо-БелАЗ" у себя дома будет соперничать с гродненским "Неманом".

Еще три игры пройдут в воскресенье, 15 сентября. Идущий третьим солигорский "Шахтер" в Минске встретится с "Ислочью", а столичное "Динамо" примет на своем поле гостей из "Витебска". Завершится 21-й тур 16 сентября матчем "Витебск" - "Гомель".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 48 очков (19 матчей), БАТЭ - 43 (18), "Шахтер" - 43 (18), "Динамо" (Минск) - 37 (19), "Ислочь" - 34 (20).

Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук ("Гомель"), забивший 12 мячей, на гол меньше у Павла Нехайчика ("Динамо", Брест).-0-