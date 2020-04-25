Брестское "Динамо" примет "Шахтер" в мачте футбольного чемпионата Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся очередные поединки 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральной станет встреча в Бресте, где чемпион страны местное "Динамо" примет бронзового призера солигорский "Шахтер" (начало игры в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Оба соперника пока не показывают стабильной игры. В прошлом туре брестчане уступили в гостях футболистам "Витебска" (0:1), а солигорская дружина у себя дома проиграла "Слуцку" (1:2).

Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет сегодня в гостях у "Городеи" (начало в 17.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Борисовчане в прошлом туре не сумели одолеть на своей арене жодинское "Торпедо-БелАЗ" (0:0), а городейцы обыграли в Минске футболистов "Энергетика-БГУ" (1:0).

Также сегодня мозырская "Славия" встретится с "Минском" (начало в 15.00). Неделю назад мозыряне на выезде уступили "Ислочи" (1:2), а их сегодняшние оппоненты также в гостях проиграли дебютанту элитного дивизиона брестскому "Руху" (0:1).

Стартовые матчи 6-го тура состоялись вчера. Футболисты минского "Динамо" на поле борисовского городского стадиона уверенно переиграли "Смолевичи" со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки.

В Гродно местный "Неман" разгромил гостей из минского "Энергетика-БГУ" - 3:0. Здесь два гола забил Павел Забелин.

Заключительные матчи 6-го тура состоятся 26 апреля: "Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

Положение команд: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - по 10 очков, "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Неман" - 8, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух", БАТЭ - по 7, "Минск" - 6, "Шахтер" - 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-