Брестское "Динамо" разгромило "Минск", БАТЭ одолел "Городею" в чемпионате Беларуси

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные фавориты футбольного чемпионата Беларуси победили в домашних матчах 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства футболисты брестского "Динамо" в первом тайме встречи с "Минском" не смогли отличиться, зато после перерыва трижды поразили ворота Артема Леонова. На 65-й минуте счет открыл Алексей Хобленко, через 7 минут Денис Лаптев удвоил преимущество брестчан, а затем Павел Савицкий поставил последнюю точку - 3:0.

Борисовский БАТЭ принимал на своей арене "Городею" и пропустил мяч в самом начале второго тайма после удара Артема Митасова. На исходе часа игрового времени Максим Скавыш восстановил равновесие в счете, а на 81-й минуте капитан борисовчан Игорь Стасевич принес своей команде волевую победу - 2:1.

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" у себя дома одолело гродненский "Неман" с минимальным перевесом - 1:0, благодаря голу Дмитрия Юсова в конце первой половины встречи.

Еще 3 игры состоятся в воскресенье, 15 сентября. Идущий третьим солигорский "Шахтер" в Минске встретится с "Ислочью", а столичное "Динамо" примет на своем поле гостей из "Витебска". Завершится 21-й тур 16 сентября матчем "Витебск" - "Гомель".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 51 очко (20 матчей), БАТЭ - 46 (19), "Шахтер" - 43 (18), "Динамо" (Минск) - 37 (19), "Торпедо-БелАЗ - 35 (21).

Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук ("Гомель"), забивший 12 мячей, на гол меньше у Павла Нехайчика ("Динамо", Брест).-0-