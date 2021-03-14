Брестское "Динамо" разгромило "Спутник" в матче чемпионата Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 14 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:59 Сильная песчаная буря накрыла страны Персидского залива В мире
18:29 Во Франции со следующей недели можно будет купить тесты на коронавирус В мире
17:59 В Евросоюзе рассчитывают разработать санитарный сертификат до начала июня В мире
17:24 Чемпионат по волейболу среди военных факультетов республиканских вузов пройдет в БГУ Общество
17:07 AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против коронавируса в страны ЕС В мире
16:58 Брестское "Динамо" разгромило "Спутник" в матче чемпионата Беларуси Спорт
16:38 Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Чехии Спорт
16:28 Сезон аттракционов в Минске планируют открыть в конце апреля Регионы
16:01 Болгария начнет летний туристический сезон с 1 мая В мире
15:56 "Цмокi-Мiнск" уступили "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ Спорт
15:26 В Казахстане приступили к расшифровке бортового самописца потерпевшего крушение Ан-26 В мире
15:07 На северо-западе Китая при тушении лесного пожара два человека погибли, еще шестеро получили травмы В мире
14:53 Гянджинский автозавод намерен усилить сотрудничество с белорусскими предприятиями Политика
14:41 Китай заявил о готовности к созданию научной станции на лунном Южном полюсе Технологии
14:38 Минчане в Зеленом луге сообщают о грязной воде из кранов - водоканал уже разбирается Регионы
14:04 SpaceX запустила ракету со спутниками для сети Starlink Технологии
13:49 ФОТОФАКТ: Забег на Масленицу прошел в Минске  Регионы
13:41 Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Чехии Спорт
13:14 Беларусь и Австрия обсудили расширение межрегиональных связей Политика
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 1299 Общество
12:51 Библиотека Испании 4 года скрывала кражу ценного трактата Галилея В мире
12:45 Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 10 083 В мире
12:28 Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях Общество
12:14 Наталья Карпович о Конституции Беларуси: в интересах каждого Общество
12:08 Более 95,2% населения имеют располагаемые ресурсы в месяц выше БПМ - Белстат Экономика
11:39 Канада перевела часы на летнее время В мире
11:30 Гололедица и до 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 марта Общество
11:23 Норвежец Филип Андерсен и немка Ванесса Фойгт победили в общем зачете Кубка IBU Спорт
11:03 Несколько человек получили травмы в результате схода лавины в Японии В мире
10:58 Назван топ-10 направлений минских турфирм в 2020 году Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
14 марта 2021, 16:58

Брестское "Динамо" разгромило "Спутник" в матче чемпионата Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят заключительные матчи стартового тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты брестского "Динамо" уверенно переиграли в гостях дебютанта элитного дивизиона речицкий "Спутник" со счетом 4:0. Голы забили Павел Седько (с пенальти), Станислав Беленький, Александр Шестюк и Василий Журневич.

Также сегодня вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК "Минск" сыграют со "Слуцком", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать с "Витебском".

Ранее действующие чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера" победили на своем поле гостей из "Минска" со счетом 1:0, благодаря точному удару Дембо Дарбо. Минское "Динамо" начало сезон с крупной виктории над обладателем бронзовых наград жодинским "Торпедо-БелАЗом" - 3:0. Все голы динамовцы забили во второй половине встречи - сначала ворота гостей поразил Никита Наумов, потом отличился Роман Давыскиба, а последнюю точку поставил Артем Быков. В Бресте местный "Рух" не удержал победу над вернувшимся в высшую лигу "Гомелем", завершив встречу вничью - 1:1. Брестчане вышли вперед на 63-й минуте игры после удара Артема Концевого, а через 15 минут Андрей Соловей восстановил равновесие. Столичный "Энергетик-БГУ" уверенно переиграл у себя дома гостей из "Сморгони" - 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома. Футболисты "Ислочи" с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской "Славии" - 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол чемпионат Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Себастьян Самуэльссон. Фото Glabal Look Press Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Чехии
Фото БК "Цмокi-Мiнск" "Цмокi-Мiнск" уступили "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ
Йоханнес Бё. Фото EPA - EFE Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Чехии
Фото из архива Норвежец Филип Андерсен и немка Ванесса Фойгт победили в общем зачете Кубка IBU
Фото из архива На женском чемпионате Беларуси по баскетболу стартует нокаут-раунд
Фото из архива Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Нижним Новгородом" в Единой лиге ВТБ
Главное
Команда Президента Беларуси Команда Президента Беларуси победила в эстафете на "Минской лыжне"
Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в Олимпиаде
За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 1299
Гололедица и до 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 марта
Топ-новости
Лукашенко: белорусы после безобразий прошлого года ставят безопасность и стабильность на первое место
Представители Администрации Президента проведут 15-18 марта выездные приемы
Наталья Карпович о Конституции Беларуси: в интересах каждого
Динара Алимбекова заняла 2-е место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии
В Беларуси на 1 марта зарегистрировано на 18% меньше безработных, чем год назад
Белорусы выиграли у гандболистов Латвии в квалификации ЧЕ
ФОТОФАКТ: "Патриоты Беларуси" смотрят обновленный спектакль "Павлинка" в Купаловском театре
Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в шести местах Минска
Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях
ФОТОФАКТ: Новый Embraer в юбилейной ливрее прибыл в Национальный аэропорт Минск
Минчане в Зеленом луге сообщают о грязной воде из кранов - водоканал уже разбирается
Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане
Сезон аттракционов в Минске планируют открыть в конце апреля
ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные дни
Хоккеисты жлобинского "Металлурга" вышли в полуфинал Кубка Президента
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.