Брестское "Динамо" разгромило "Спутник" в матче чемпионата Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят заключительные матчи стартового тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты брестского "Динамо" уверенно переиграли в гостях дебютанта элитного дивизиона речицкий "Спутник" со счетом 4:0. Голы забили Павел Седько (с пенальти), Станислав Беленький, Александр Шестюк и Василий Журневич.

Также сегодня вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК "Минск" сыграют со "Слуцком", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать с "Витебском".

Ранее действующие чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера" победили на своем поле гостей из "Минска" со счетом 1:0, благодаря точному удару Дембо Дарбо. Минское "Динамо" начало сезон с крупной виктории над обладателем бронзовых наград жодинским "Торпедо-БелАЗом" - 3:0. Все голы динамовцы забили во второй половине встречи - сначала ворота гостей поразил Никита Наумов, потом отличился Роман Давыскиба, а последнюю точку поставил Артем Быков. В Бресте местный "Рух" не удержал победу над вернувшимся в высшую лигу "Гомелем", завершив встречу вничью - 1:1. Брестчане вышли вперед на 63-й минуте игры после удара Артема Концевого, а через 15 минут Андрей Соловей восстановил равновесие. Столичный "Энергетик-БГУ" уверенно переиграл у себя дома гостей из "Сморгони" - 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома. Футболисты "Ислочи" с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской "Славии" - 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.-0-