Брестское "Динамо" с крупным счетом победило на своем поле "Гомель" и осталось лидером чемпионата Беларуси по футболу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победили "Гомель" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси со счетом 3:0 и сохранили за собой первое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане открыли счет на 7-й минуте игры после точного удара Джоэля Фамейе. После перерыва на 62-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Павел Савицкий, реализовавший пенальти, а на 89-й минуте итог встречи подвел Денис Лаптев - 3:0.

В центральном поединке этого тура футболисты БАТЭ победили на поле "Борисов-Арены" солигорский "Шахтер" со счетом 3:1.

БАТЭ победил "Шахтер" в центральном матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу Первая половина центрального поединка этого тура прошла в равной борьбе с обилием столкновений и нарушений правил. Результатом этого стало удаление защитника солигорчан Павла Рыбака, который покинул поле на 35-й минуте после второго предупреждения.

Минское "Динамо" в первом матче после возвращения главного тренера Сергея Гуренко разгромило земляков из "Энергетика-БГУ" - 6:1.

Результаты остальных матчей 11-го тура: "Городея" - "Торпедо" - 0:0, "Дняпро" (Могилев) - "Ислочь" (Минский район) - 3:0, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск" - 1:0, "Минск" - "Неман" (Гродно) - 2:1.

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 29 очков, БАТЭ - 27, "Шахтер" - 24, "Динамо" (Минск) - 22, "Ислочь" - 21, "Торпедо-БелАЗ" - 20.

Матчи 12-го тура состоятся 21-23 июня.-0-