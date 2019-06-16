Брестское "Динамо" с крупным счетом победило на своем поле "Гомель" и осталось лидером чемпионата Беларуси по футболу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победили "Гомель" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси со счетом 3:0 и сохранили за собой первое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Брестчане открыли счет на 7-й минуте игры после точного удара Джоэля Фамейе. После перерыва на 62-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Павел Савицкий, реализовавший пенальти, а на 89-й минуте итог встречи подвел Денис Лаптев - 3:0.
В центральном поединке этого тура футболисты БАТЭ победили на поле "Борисов-Арены" солигорский "Шахтер" со счетом 3:1.
Минское "Динамо" в первом матче после возвращения главного тренера Сергея Гуренко разгромило земляков из "Энергетика-БГУ" - 6:1.
Результаты остальных матчей 11-го тура: "Городея" - "Торпедо" - 0:0, "Дняпро" (Могилев) - "Ислочь" (Минский район) - 3:0, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск" - 1:0, "Минск" - "Неман" (Гродно) - 2:1.
Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 29 очков, БАТЭ - 27, "Шахтер" - 24, "Динамо" (Минск) - 22, "Ислочь" - 21, "Торпедо-БелАЗ" - 20.
Матчи 12-го тура состоятся 21-23 июня.-0-
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