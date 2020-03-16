Брестское "Динамо" сыграет с "Шахтером" в полуфинале Кубка Беларуси по футболу

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель трофея солигорский "Шахтер" в борьбе за выход в финал встретится с чемпионом страны брестским "Динамо". Совсем недавно, 4 марта, эти команды соперничали в матче за Суперкубок, победу со счетом 2:0 одержали брестчане.

Во втором полуфинале вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ дважды сыграют с мозырской "Славией".

Первые полуфинальные матчи должны состояться 8 апреля в Бресте и Мозыре, ответные - 29 апреля в Солигорске и Борисове. Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша пройдет 24 мая на поле минского стадиона "Динамо". Если кубок завоюет "Славия", то она получит путевку в квалификацию Лиги Европы. При любом другом итоге в Лиге Европы сыграет минское "Динамо", занявшее в минувшем чемпионате Беларуси четвертое место, вслед за тремя остальными полуфиналистами кубкового турнира - брестским "Динамо", БАТЭ и "Шахтером".

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-