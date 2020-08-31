Брестское "Динамо" сыграет в гостях с "Маккаби" из Тель-Авива в 3-м раунде квалификации ЛЧ

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня проходят жеребьевки очередных квалификационных раундов континентальных клубных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем круге квалификации Лиги чемпионов футболисты брестского "Динамо" сыграют с израильским "Маккаби". Встреча за попадание в плей-офф ЛЧ пройдет 15 или 16 сентября в Тель-Авиве.

В первом квалификационном раунде главного турнира Старого Света чемпионы Беларуси разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана со счетом 6:3, а затем (также у себя дома) с минимальным перевесом переиграли лучшую команду Боснии и Герцеговины "Сараево" - 2:1. Будущие соперники брестчан сначала победили у себя дома латвийскую "Ригу" с результатом 2:0, а потом разгромили в гостях литовскую "Судуву" - 3:0.

Позже своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы узнают серебряные призеры белорусского первенства футболисты борисовского БАТЭ. В первом отборочном круге ЛЕ два представителя Беларуси выступи неудачно. Солигорский "Шахтер" на своем поле уступил в серии послематчевых пенальти молдавскому клубу "Сфынтул Георге", а минское "Динамо" также у себя дома проиграло польскому "Пясту" из Гливице.-0-