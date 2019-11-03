Брестское "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером", БАТЭ уступил "Ислочи" в чемпионате Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" и солигорского "Шахтера" не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства брестчане мощно начали домашний поединок с одним из своих главных конкурентов, и уже на 8-й минуте Денис Лаптев после передачи Артема Милевского открыл счет. Гости постепенно выровняли игру, и на 22-й минуте встречи Александр Хващинский восстановил паритет. В начале второй половины матча гости имели небольшое преимущество, создали несколько опасных ситуаций у ворот Александра Гутора, но голкипер брестчан оказался на высоте. Ближе к окончанию встречи хозяева прибавили в движении, и на 80-й минуте в штрафной площади "Шахтера" мяч попал в руку одному из защитников гостей, но судья не назначил пенальти. Вскоре после верховой передачи со штрафного удара Алексей Хобленко отправил мяч в ворота солигорчан, но арбитры отменили гол, усмотрев офсайд. В итоге напряженный поединок завершился вничью - 1:1

Футболисты борисовского БАТЭ принимали на своей арене "Ислочь", и на 6-й минуте пропустили мяч после удара Александра Макася. Через 20 минут Станислав Драгун сравнял результат, а за 5 минут до перерыва Максим Скавыш вывел хозяев вперед - 2:1. Однако гости не собирались сдаваться, и после перерыва Александр Макась, Момо Янсане и Годфри Стивен трижды поразили ворота Сергея Черника - 4:2 в пользу "Ислочи".

Таким образом, за 3 тура до финиша отрыв брестского "Динамо" от БАТЭ увеличился до 7 очков.

Результаты других встреч 27-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Минск) - 4:0, "Дняпро" (Моглиев) - "Витебск" - 2:0, "Минск" - "Слуцк" - 1:0, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 1:0.

Завершится 27-й тур в понедельник, 4 ноября матчем в Мозыре между "Славией" и "Гомелем".

Положение в группе лидеров после 27 туров: "Динамо" (Брест) - 68 очков, БАТЭ - 61, "Шахтер" - 59, "Динамо" (Минск) - 47, "Ислочь" - 45, "Торпедо-БелАЗ" - 45.

Бомбардирскую гонку возглавляет Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ"), забивший 17 мячей.

Матчи 28-го тура пройдут 8-10 ноября.-0-