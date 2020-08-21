Брестское "Динамо" уступило "Белшине" в матче футбольного чемпионата Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня прошли стартовые матчи 22-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последнем сегодняшнем поединке действующие чемпионы страны брестские динамовцы у себя дома неожиданно уступили одному из аутсайдеров турнира бобруйской "Белшине" со счетом 1:2.
Ранее лидер первенства солигорский "Шахтер" на поле минского стадиона "Трактор" проиграл "Ислочи" - 2:4. Футболисты "Слуцка" у себя дома уступили минскому "Динамо" - 1:2.
Еще две игры пройдут в субботу, 22 августа: минский "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно "Смолевичи", а соперником "Городеи" на ее поле будет брестский "Рух". Заключительные встречи 22-го тура пройдут 23 августа: "Славия" (Мозырь) - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Минск", "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов).
Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (22 матча), БАТЭ - 40 (21), "Неман" - 38 (20), "Ислочь" - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 34 (21), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Энергетик-БГУ" - 31 (21), "Рух" - 30 (21), "Витебск" - 29 (21), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (21), "Белшина" - 19 (21), "Минск" - 18 (18), "Смолевичи" - 14 (19).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.-0-