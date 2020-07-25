Брестское "Динамо" уступило "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи 19-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо", пропускавшие два предыдущих тура, на поле минского стадиона "Трактор" проиграли "Ислочи" со счетом 0:2. Оба гола забил опытный форвард Николай Януш.

Позже "Белшина" примет в Бобруйске гостей из гродненского "Немана", а минское "Динамо" сыграет на своей арене с "Городеей".

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе "Смолевичи", футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с "Минском", а столичный "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Результаты первых матчей 19-го тура, состоявшихся вчера: "Рух" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 3:3, "Витебск" - "Слуцк" - 2:0.

Турнирное положение: "Шахтер" (Солигорск) - 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) - 34 (18), "Неман" (Гродно) - 31 (17), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 27 (18), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Минск) - 27 (18), "Динамо" (Брест) - 26 (17), "Рух" (Брест) - 26 (19), "Ислочь" (Минский район) - 26 (19), "Славия" (Мозырь) - 23 (18), "Слуцк" - 21 (18), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (18).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей.-0-