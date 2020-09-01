Брестское "Динамо" в случае победы над "Маккаби" сыграет с "Зальцбургом" в плей-офф квалификации ЛЧ

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне сегодня прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты брестского "Динамо" в случае успеха в матче третьего раунда квалификации над израильским "Маккаби" поспорят за выход в групповой этап с австрийским "Зальцбургом". Встреча между чемпионами Беларуси и Израиля пройдет в Тель-Авиве 15 или 16 сентября. В первом квалификационном раунде главного турнира Старого Света брестчане разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана со счетом 6:3, а затем с минимальным перевесом переиграли лучшую команду Боснии и Герцеговины "Сараево" - 2:1. Футболисты "Маккаби" сначала победили у себя дома латвийскую "Ригу" с результатом 2:0, а потом разгромили в гостях литовскую "Судуву" - 3:0.

Позже в Ньоне пройдет жеребьевка третьего квалификационного этапа второго по значимости континентального турнира - Лиги Европы, в котором выступает вице-чемпион Беларуси борисовский БАТЭ.-0-