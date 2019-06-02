Брестское "Динамо" вернулось на первое место в чемпионате Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" вернули себе лидерство в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 10-го тура брестчане выиграли у "Слуцка" со счетом 3:1. Голевой дубль у победителей оформил Денис Лаптев, еще один мяч забил Павел Нехайчик. У хозяев отличился Якуба Бамба, реализовавший пенальти.

Результаты остальных встреч: "Гомель" - БАТЭ (Борисов) - 0:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Дняпро" (Могилев) - 3:1, "Торпедо" (Минск) - "Минск" - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь) - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:0, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 1:3.

Положение в лидирующей группе после 10 туров: "Динамо" (Брест) - 26 очков, БАТЭ - 24, "Шахтер" - 24, "Ислочь" - 21, "Динамо" (Минск) - 19. Турнирную таблицу замыкает минское "Торпедо", у которого 5 очков, на балл больше у "Минска" и "Слуцка".

Матчи 11-го тура пройдут 14-16 июня.-0-