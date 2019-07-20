Брестское "Динамо" вернулось в лидеры чемпионата Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское "Динамо" одержало волевую победу над футболистами "Торпедо-БелАЗа" и вернулось на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало домашней встречи с жодинцами получилось для брестчан неудачным - уже на 7-й минуте их ворота поразил Марко Обрадович. Пропустив мяч, динамовцы полностью завладели инициативой и опытный голкипер гостей Владимир Бушма несколько раз спасал свою команду в острейших ситуациях. Однако на 23-й минуте и он оказался бессилен, когда после штрафного удара Александра Нойока мяч угодил в стойку ворот, а Кики Габи добил его в сетку - 1:1. Во втором тайме брестские футболисты продолжали доминировать и сначала голом завершился эффектный сольный проход Артема Милевского, потом Роман Юзепчук забил третий гол, а незадолго до финльного свистка Алексей Хобленко поставил последнюю точку - 4:1.

Результаты других встреч 16-го тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк" - 0:1, "Неман" (Гродно) - "Гомель" - 1:1, "Городея" - "Ислочь" (Минский район) - 1:2.

Еще один поединок 16-го тура пройдет в воскресенье, 21 июля - "Витебск" - "Минск". Матчи "Дняпро" (Могилев) - БАТЭ, "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Минск) и "Торпедо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 39 очков (16 матчей), БАТЭ - 37 (15), "Шахтер" - 31 (14), "Ислочь" - 29 (16), "Динамо" (Минск) - 28 (15). Замыкает турнирную таблицу столичное "Торпедо", у которого 6 очков, 10 баллов имеет "Дняпро", у "Гомеля" и "Минска" - по 13 очков.-0-