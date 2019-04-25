Брестское "Динамо" второй раз сыграло вничью в чемпионате Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" после трех стартовых викторий в матчах чемпионата Беларуси второй раз подряд сыграли вничью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевой встречи с минским "Энергетиком-БГУ" (1:1) брестчане и на своем поле не смогли победить, принимая мозырскую "Славию". Динамовцы имели большое преимущество на протяжении всей игры, но так и не реализовали его - 0:0.

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" обыграло у себя о минское "Торпедо" со счетом 2:0.

Еще три встречи состоятся в пятницу, 26 апреля: "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно), БАТЭ (Борисов) - "Минск", "Витебск" - "Слуцк". Завершится 5-й тур тремя матчами 27 апреля: "Шахтер" (Солигорск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Ислочь" (Минский район) - "Гомель", "Дняпро" (Могилев) - "Городея".

Положение в группе лидеров: "Шахтер" - 12 очков (4 матча), "Динамо" (Брест) - 10 (4), "Динамо" (Минск) - 10 (4), "Торпедо-БелАЗ" - 10 (5).-0-