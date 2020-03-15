Брестское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" стали последними участниками полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке на поле ФК "Минск" брестчане одолели в серии послематчевых пенальти "Ислочь" из Минского района. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне гостей - 5:3. В первой игре в Бресте соперники разошлись миром - 0:0.

Ранее в полуфинал вышли действующие обладатели Кубка страны футболисты солигорского "Шахтера", а также борисовский БАТЭ и мозырская "Славия".

Первые полуфинальные встречи должны состояться 8 и 9 апреля, ответные - 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона "Динамо".

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-