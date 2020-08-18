Брестское "Динамо" вышло во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого круга квалификации чемпионы Беларуси разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана со счетом 6:3.

В составе брестчан по голевому дублю оформили Михаил Гордейчук и Абдулай Диалло, еще по голу забили Кирилл Печенин и Павел Седько.

В поединке за выход в третий квалификационный брестские динамовцы встретятся с победителем завтрашнего матча "Конас Куэй" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Сейчас известны результаты еще двух сегодняшних встреч квалификации ЛЧ: "Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Северная Македония) - 4:0, "Легия" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 1:0.

Позже состоятся еще два поединка: "Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Рейкьявик" (Исландия), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Европа" (Гибралтар).

Остальные матчи за выход во второй квалификационный раунд состоятся 19 августа.-0-