Британская теннисистка Эмма Радукану впервые выиграла US Open

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская теннисистка Эмма Радукану впервые стала победительницей турнира серии "Большого шлема", выиграв открытый чемпионат США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке US Open 18-летняя британка, занимающая 150-е место в мировом рейтинге, почти за два часа обыграла в финале 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес (73-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:3. Эмма Радукану пробилась в основную сетку US Open через квалификацию. Лейла Фернандес в полуфинале победила вторую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко.

Сегодня поздно вечером в финальном матче мужского одиночного разряда сойдутся первая ракетка планеты серб Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев.

Новак Джокович трижды выигрывал открытый чемпионат США, а всего в его послужном списке 85 титулов на турнирах под эгидой АТР, среди которых 20 - на соревнованиях серии "Большого шлема". Даниил Медведев дважды неудачно играл в финалах "Большого шлема": на US Open-2019 он уступил швейцарцу Роджеру Федереру, а на Australian Open-2021 - Новаку Джоковичу.

Общий призовой фонд US Open-2021 составляет $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,5 млн. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.-0-