Британские легкоатлеты подозреваются в мошенничестве с допинг-пробами

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские бегуны Рис Уильямс и Гарет Уорбертон подозреваются в мошенничестве с допинг-пробами, взятыми в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Mail on Sunday.

В 2014 году в допинг-пробах Риса Уильямса и Гарета Уорбертона были обнаружены анаболические стероиды. Британское антидопинговое агентство (UKAD) разрешило спортсменам провести собственное расследование в частной лаборатории. По итогам разбирательства лабораторией было установлено, что запрещенное вещество попало в кровь спортсменов случайно через энергетический напиток.

Компания-производитель провела собственное расследование партии в той же лаборатории и обнаружила, что запрещенного вещества в напитке не было. В ответ на это адвокаты спортсменов заявили, что оно могло быть занесено во время процесса упаковки. Тогда спортсмены получили минимальное наказание - четыре и шесть месяцев отстранения соответственно, а UKAD назвало их "жертвами".

Сегодня представитель UKAD сообщил Mail on Sunday, что агентство не осуществляло надзор за расследованием. UKAD не установило точной цепочки поставок от компании-производителя, в связи с чем не могло определить, попало ли запрещенное вещество в кровь Уильямса и Уорбертона через напиток.

Как сообщала ранее Mail on Sunday, UKAD разрешило Федерации велоспорта Великобритании провести собственное расследования возможного нарушения "выдающегося велогонщика сборной Великобритании", в допинг-пробе которого в 2010 году были обнаружены следы запрещенного вещества. Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запросило у UKAD информацию о деле, поскольку, в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, британское агентство должно было провести самостоятельное разбирательство.-0-