Британские велогонщицы выиграли первое олимпийское золото в мэдисоне

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Два комплекта олимпийских наград нашли своих обладателей в соревнованиях по трековым велогонкам, передает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионками Игр в мэдисоне стали представительницы Великобритании Кэти Арчибальд и Лора Кенни. Серебряные награды достались спортсменкам из Дании Амали Дидериксен и Джули Лет, российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзу. Соревнования в женском мэдисоне впервые включены в олимпийскую программу.

В мужском спринте лучшими оказались велосипедисты из Нидерландов - олимпийское золото завоевал Харри Лаврейсен, серебро у его соотечественника Джеффри Хогланда. Бронзовая медаль в активе спортсмена из Великобритании Джека Карлина.-0-