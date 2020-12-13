Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал болгарского спортсмена Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На кону боя, который состоялся в Лондоне, были титулы чемпиона мира по таким престижным версиям профессионального бокса, как WBA Super, WBO, IBF, IBO, которыми владел британец.

Поединок проходил под контролем Энтони Джошуа, который долго не мог нанести решающий удар. Кубрат Пулев работал вторым номером, надеясь на точный удар. Но его соперник таких возможностей не предоставил и в девятом раунде уложил уроженца Софии на настил ринга.

Таким образом, на счету титулованного британца стало 25 боев, в которых он одержал 24 виктории, из которых 22 - нокаутом. Его визави Кубрат Пулев потерпел второе поражение при 28 победах.-0-