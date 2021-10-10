Британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский боксер Тайсон Фьюри выиграл бой у Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бой прошел в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе (США) на арене "Ти-Мобайл". Это была третья встреча атлетов, которая закончилась нокаутом в 11-м раунде, который исполнил Тайсон Фьюри. Британец защитил титул чемпиона мира.

Бой получился очень зрелищным. Сначала в третьем раунде Деонтей Уайлдер побывал в нокдауне. Затем дважды на настил ринга едва не отправился Тайсон Фьюри. Но постепенно британец нарастил свое преимущество: в 11-м раунде он прижал американца к канатам и нанес серию ударов. Через несколько секунд Деонтей Уайлдер был повержен.

Это была третья встреча британского и американского спортсменов. В первом противоборстве между боксерами в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британец нокаутировал соперника и стал обладателем чемпионского пояса WBC, стоявшего на кону. Таким образом, на счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа 22 нокаутами. Еще один бой был завершен вничью.

У Деонтея Уайлдера в послужном списке 45 боев на профессиональном ринге, 41 из них завершился победами нокаутом. Один поединок завершился вничью и два - поражениями. Оба американцу нанес Тайсон Фьюри.-0-