Британский велогонщик Хью Карти выиграл 12-й этап "Вуэльты Испании-2020"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Британский велогонщик Хью Карти, выступающий за команду EF выиграл 12-й этап "Вуэльты Испании-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель проехал расстояние этапа в 109,4 км за 3 ч. 08 мин. 40 сек. Второе место занял россиянин Александр Власов из Astana Pro Team. Третьим финишировал испанец Энрике Мас, защищающий цвета Movistar Team. Их отставание от британца 16 сек.

Белорус Александр Рябушенко из UAE Team Emirates финишировал 114-м, уступив победителю 30 мин. 56 сек. В генеральной классификации он находится на 83-й позиции отставая от лидера на 2 ч. 23 мин. 57 сек.

Красная майка лидера после 12-ти этапов принадлежит эквадорцу Ричарду Карапасу из INEOS – 48 часов 29 мин. 27 сек. Второе место с оставанием от лидера на 10 секунд занимает словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Замыкает тройку сильнейших Хью Карти, находящийся в 32-х секундах от латиноамериканца.