Британский велогонщик Тео Гэйган Харт выиграл 20-й этап "Джиро д'Италия"

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский велогонщик Тео Гэйган Харт, выступающий за команду INEOS, выиграл 20-й этап "Джиро д'Италия - 2020". Для него это вторая победа на Гранд-туре по дорогам Италии в нынешнем году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Расстояние в 190 км от Альбы до Сестриере британец проехал за 4 часа 52 мин. 45 сек. С аналогичным временем финишировал и занявший второе место австралиец Джей Хиндли, представляющий команду Sunweb. Замкнул тройку сильнейших еще один австралийский спортсмен из INEOS Деннис Роан. Он уступил победителю 25 секунд.

В генеральной классификации лидирует австралиец Джей Хиндли - 85 часов 22 мин. 7 сек. Второе место занимает Тео Гэйган Харт с аналогичным общим временем. Третья позиция у голландца Вилко Келдермана из Sunweb, отстающего от австралийского одноклубника на 1 мин. 32 сек.-0-