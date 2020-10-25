Британский велогонщик Тео Гэйган Харт выиграл Джиро д'Италия - 2020"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский велогонщик Тео Гэйган Харт, выступающий за команду INEOS, выиграл Джиро д'Италия - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке с раздельным стартом на 15 км британец занял 13-е место, с результатом 18 мин. 14 сек. Но это не помешало ему выиграть в генеральной классификации с общим временем 85 часов 30 мин. 21 сек. Он опередил на 39 секунд основного преследователя - австралийца Джея Хиндли из команды Sunweb - с которым у британца до этого этапа было одинаковое время. Третьим в общем зачете стал нидерландский спортсмен Вилько Келлерман, также представляющий Sunweb. Его от победителя отделили 1 мин. 29 сек.

Что касается триумфатора 21 этапа "Джиро Д' Италия-2020", то им стал итальянец Филиппо Ганна из INEOS - 17 мин. 16 сек. Это на 32 секунды лучше времени занявших второе и третье места бельгийца Виктора Кампенартса из NTT и ирландца Роэна Дэнниса, защищающего цвета INEOS.-0-